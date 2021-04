Der kleine Trick mit dem falschen Tageslicht

Es ist dunkel und kalt in den Räumen des Altbaus des Maria-Ludwig-Stifts. Auch in der alten Kapelle ist es bitterkalt, Ambo und Kreuz fehlen. Dort, wo sich einst der Tabernakel befand, klafft ein Loch in der weißen Wand. An den Seiten des profanierten Gotteshauses sind noch die Spuren des Kreuzweges zu sehen. Aber der hängt schon lang nicht mehr dort. Auch die Buntglasfenster sind weg, man schaut nun auf die üppigen Bäume rund um das Gebäude.

Erst im vergangenen Oktober ist der Stift, eine von den Alexianern geführte Senioreneinrichtung für Ordensschwestern, in das neue, viel modernere Gebäude gezogen, das zuvor in unmittelbarer Nähe auf dem Gelände gebaut worden war. Die alte Kapelle hat seitdem ausgedient - denn in den Neubau wurde eine topmoderne Kapelle integriert.

Kapelle ist Barrierefreiheit

Barrierefreiheit war ein wichtiger Aspekt bei der Planung. „So können alle Ordensschwestern vor Ort am Gottesdienst teilnehmen“, betont der Sozialarbeiter Jakob Kamin. Das Durchschnittsalter im Maria-Ludwig-Stift beträgt nämlich stattliche 87 Jahre. Da kann schon mal der eine oder andere Rollator oder Rollstuhl zum Einsatz kommen. In der alten Kapelle gibt es nämlich eine Stufe, die schon zum Hindernis werden kann.

Was heutzutage nicht fehlen darf: Viel Technik ist in das neue Gotteshaus eingezogen. „Damit können wir zum Beispiel ganz einfach über das Smartphone die Lautsprecher bedienen.“ Es sei jetzt in der Corona-Pandemie noch wichtiger, den Gottesdienst würdig zu gestalten. „Denn es darf ja nicht gesungen werden.“

Secondhand-Orgel für den Neubau

Vieles ist neu, manches durfte aber auch aus der alten Kapelle mitkommen. Das Altarkreuz ist dabei, und auch die Marienstatue hat vor einer Tür der neuen Kapelle ein Zuhause gefunden. Auch gebraucht, aber nicht aus der alten Kapelle, ist die Orgel. Die wurde einem privaten Orgelspieler abgekauft. „Sie hat zwar die gleiche Qualität wie die alte Orgel, ist dafür aber kompakter und passt somit besser in das neue Gotteshaus“, erläutert Kamin.

Die Buntglasfenster des alten Gotteshauses sind auch in das neue integriert worden. Der Clou: Steht man in der Kapelle, scheint es, als würde Tageslicht durch die farbigen Scheiben fallen. Doch von außen ist nichts von den Fenstern zu sehen. LED-Technik macht es möglich.

Licht als Lösung

Auch über dem Altar befinden sich Fenster, die jedoch so konzipiert sind, dass sie nur von außen gesehen werden können. Von hier aus scheint das Tageslicht in den Altarraum, so wird der liturgischen Bereich von der Gemeinde getrennt. In der alten Kapelle wurde dies durch die Stufe gelöst.

Mehr zu der neuen Kapelle des Maria-Ludwig-Stifts und was mit dem Altbau passieren soll, erfahren Sie in der Osterausgabe der Dülmener Zeitung.