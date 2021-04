Unterricht daheim statt in der Schule, Videoanrufe mit den Liebsten statt persönliche Treffen: All das gehört zum aktuellen Pandemie-Alltag. Und gerade der Distanzunterricht beansprucht die Familien - gerade wenn die Eltern selbst beide berufstätig sind.

So auch bei Henriette. Deren Vater und Mutter sind zwar im Homeoffice, haben aber dort viel zu tun. Deswegen hilft beim Lernen Oma Brigitte Wennemer. Nur: Die wohnt in Dülmen - und Henriette mit ihrer Familie in Leverkusen. Also schaltet sich die Oma via Laptop dazu. Und das funktioniert gut, berichtet die Dülmenerin.

Wie sie und ihre Enkelkinder Henriette und Leonard sich in Corona-Zeiten per Bildschirm sehen, das zeigt das aktuelle Foto der Woche. Übrigens: Vor einem Jahr hatten die Geschwister den Großeltern ganz besondere Ostergrüße geschickt - nämlich über die Zeitung.