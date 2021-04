„Da haben wir uns einfach an Hollywood orientiert.“ Pfarrer Gerd Oevermann mit Blick auf den Youtube-Gottesdienst zu Ostern, der teilweise im Wildpark aufgenommen wird - wo zuletzt der Lady-Di-Film „Spencer“ gedreht worden war

„Wenn wir uns in den vergangenen zwölf Monaten von den immer wieder einschränkenden Prognosen hätten demotivieren lassen, hätten wir ganz sicher den Hammer bereits mehrfach in den See geworfen.“ Sebastian Söhlke vom Catering-Unternehmen Böinghoff mit Blick auf den Umbau der früheren Biker‘s Farm und all die Unklarheiten aufgrund von Corona

„Man lernt auch als Oma noch viel Neues dabei.“ Brigitte Wennemer hilft ihrer Enkelin beim Heimunterricht - und zwar per Videoschalte

„Ich mach mal den Lauterbach des FLVW: Ein harter Lockdown wäre notwendig.“ FLVW-Präsident Gundolf Walaschewski würde am liebsten die Saison annullieren, doch aus rechtlichen Aspekten sind ihm die Hände gebunden

„Dann können die Jungs den Ball auch im eigenen Garten hin- und herschießen.“ Marco Habicht, Trainer DJK Dülmen, hält nichts vom Fußballtraining in Zweier-Gruppen