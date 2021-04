„Die Nachfrage ist unglaublich“, freut sich Dr. Wolfgang Graute über die zahlreichen Testwilligen vor den Stadtwerken am Alten Ostdamm. Dort öffnete der Apotheker am Donnerstag ein weiteres Corona-Testzentrum, in dem alle Bürger kostenlos auf das Virus getestet werden können. Die Stadtwerke stellen dafür jeweils donnerstagvormittags von 8 bis 12 Uhr einen Raum zur Verfügung.

Genug Tests, zu wenig Mitarbeiter

Am besten mache man vorher in seinen Apotheken oder online einen Termin, so Graute. „Zwar geht es auch ohne, aber da muss dann Wartezeit mitgebracht werden." Gerne würde Graute noch mehr Test-Tage anbieten, denn zurzeit geht es nur einmal die Woche. „Tests haben wir genug, aber leider haben wir nicht genug Mitarbeiter.“

Zurzeit befindet sich Graute im Gespräch mit Stadtwerke-Geschäftsführer Johannes Röken über weitere Termine. „Der Saal ist einfach ideal“, betont der Apotheker. „Und der Bedarf an Tests wird immer höher, da die Regierung mit dem Impfen nicht hinterherkommt.“