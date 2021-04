Sieben Neuinfektionen in Dülmen, insgesamt 22 im Kreis: Da sind die aktuellen Corona-Zahlen, die das Kreisgesundheitsamt jetzt vorstellte (Stand 31. März, 0 Uhr). In Dülmen gibt es damit derzeit 60 aktive Fälle. 705 Personen haben sich hier seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus angesteckt, 631 sind bisher genesen.

Kreisweit gibt es momentan 293 aktive Infektionen, 16 mehr als am Vortag. Die Zahl der Gesundeten erhöhte sich um sieben auf nun 4041. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Kreis Coesfeld ist am Donnerstag erneut leicht gestiegen, er liegt nun bei 89,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Am Vortag waren es noch 87,9 gewesen.