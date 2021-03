Dass Netzwerken im beruflichen Alltag eine große Rolle spielen, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Gerade für Unternehmer ist es extrem wichtig, sich durch Netzwerke kennenzulernen, auszutauschen und im Idealfall sogar miteinander geschäftlich zu kooperieren.

Aus diesem Grund haben die Wirtschaftsförderung der Stadt Dülmen und das Co-Working Space „dülmen.works“ den virtuellen Stammtisch „Dülmen Starts Up“ ins Leben gerufen. Er richtet sich an junge, aufstrebende Unternehmerinnen und Unternehmer, die Lust auf ungezwungenen Austausch und gegenseitiges Kennenlernen haben.

"Für junge Unternehmen fehlt ein Erfahrungsaustausch"

So habe bislang in Dülmen ein Netzwerk gefehlt, das sich vor allem auf Jungunternehmen und Gründer sowie Start-Ups spezialisiert hat, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. „Die bereits vor Ort etablierten Unternehmen kennt man. Was häufig fehlt, ist die Kenntnis und die Sichtbarkeit über die kleinen Gründungen vor Ort, wie Start-Ups mit interessanten Geschäftsideen“, erläutert Wirtschaftsförderer Alexander Aberle.

Auch Sven Forell, Geschäftsführer der ConIT solutions und Betreiber des Co-Working Spaces „dülmen.works“, kann dies aus eigener Erfahrung bestätigen. „Zum einen fehlt für junge Unternehmen ein Erfahrungsaustausch, zum anderen schlicht die Kontakte innerhalb einer bestehenden Unternehmer-Landschaft. Da setzen wir konkret an.“

Erster Stammtisch mit Bier-Verkostung

Am Donnerstag, 15. April, geht es um 18 Uhr mit einem ersten virtuellen Stammtisch-Treffen im Rahmen einer Videokonferenz los. Geplant sind neben einem Kennenlernen auch zwei kurze Impulsvorträge zu den Themen „Geomarketing“ und „Gesundheitsvorsorge im Homeoffice“, so eine Ankündigung.

Abgerundet wird der Stammtisch mit einem Online-Biertasting durch Dirk Bonekamp, Inhaber der gleichnamigen Dülmener Brauerei. „Alle Teilnehmer erhalten von uns vorab kostenfrei ein Tasting-Paket zugestellt“, erläutert Aberle.

Wer sich angesprochen fühlt und am ersten Stammtisch teilnehmen möchte, kann sich anmelden, Email info@duelmen.works. Die Teilnehmerplätze sind begrenzt.