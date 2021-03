Darf die Stadtbücherei weiter öffnen? Das stand in der vergangenen Woche, nach den Beschlüssen der der Bund-Länder-Konferenz, lange nicht fest. Klarheit schaffte dann erst am Freitag die neue Corona-Verordnung des Landes: Ja, die Bücherei darf offenbleiben, wenn auch weiterhin unter strengen Hygiene-Auflagen. Wie diese bei den Besuchern ankommen und wie der Neustart nach dem Lockdown gelaufen ist, dazu äußert sich Büchereileiterin Petra Toppmöller im DZ-Interview.

Die Bücherei ist seit dem 11. März unter strengen Hygienevorschriften wieder geöffnet. Ist der Neustart geglückt?

Petra Toppmöller: Ja, wir sind zufrieden. Und was noch viel wichtiger ist: Unsere Kundinnen und Kunden sind es auch. Wir haben in den vergangenen Tagen viel positives Feedback erhalten. Die Menschen freuen sich, dass die Bücherei wieder geöffnet ist. Dafür nehmen sie auch die notwendigen Hygienevorschriften und Einschränkungen auf sich.

Was müssen Besucher denn beachten?

Toppmöller: Es gibt einen separaten Ein- und Ausgang und es dürfen maximal 25 Kundinnen und Kunden gleichzeitig in der Bücherei sein. Deshalb kann es auch zu Wartezeiten kommen. Außerdem werden alle Besucher am Eingang registriert. Natürlich gilt auch die Maskenpflicht. Und es kann auch mal sein, dass ein Buch nicht direkt wieder im Regal steht: Jeder ausgeliehene Titel muss nämlich einen Tag in Quarantäne…

... in Quarantäne?

Toppmöller: Richtig. Das bedeutet, dass wir jeden Titel einen Tag stehen lassen, bevor er wieder ausgeliehen werden kann.

Hat Corona das Ausleihverhalten verändert?

Toppmöller: Natürlich werden derzeit weniger Medien ausgeliehen als vor der Pandemie - circa ein Viertel weniger. Im Hinblick auf die aktuellen Umstände wird das Angebot der Bücherei aber noch gut genutzt. Besonders beliebt sind Freizeitmedien: Kinder- und Erwachsenenromane sowie CDs und DVDs.