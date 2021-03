Werden sich die VR-Bank Westmünsterland und die Volksbank Bocholt zu einem großen Geldinstitut zusammenschließen? Zumindest haben beide Unternehmen jetzt mit Fusionsgesprächen begonnen, heißt es am Montag in einer Mitteilung. „Die kooperative Fusion beider wirtschaftlich gut aufgestellten Institute zu einer leistungsstarken Bank mit einer dezentralen Struktur ist eindeutig das von uns favorisierte Modell“, wird darin Franz-Josef Heidermann, Vorstand der Volksbank Bocholt, zitiert.

Verhandlungen starten

Beide Häuser hätten nun die Fusionsverhandlungen aufgenommen und würden jetzt die Eckpunkte für ein neues gemeinsames Institut im westlichen Münsterland festlegen, so die Mitteilung weiter. Anschließend sollen die Ergebnisse dieser Gespräche den jeweiligen Mitgliedervertretern vorgestellt werden. Zusammen hätten beide Banken knapp 600 Mitarbeiter an 28 Standorten, darunter auch Filialen in Dülmen und einigen Ortsteilen. Die Bilanzsumme einer gemeinsamen Bank würde bei etwa 4,5 Milliarden Euro liegen.