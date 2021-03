Insgesamt 69 neue Ansteckungen sind jetzt kreisweit gemeldet worden (Stand 23. März, 0 Uhr). Zwar fällt das Plus nach einem Wochenende immer etwas höher aus - aber an keinen Montag seit Jahresbeginn gab es einen solchen Zuwachs an neuen Fällen. Kreisweit gibt es momentan 271 aktive Infektionen (plus 39), 31 weitere Personen sind genesen.

Auch in Dülmen sind die Corona-Zahlen über das Wochenende sprunghaft gestiegen: Es gibt 14 neue Fälle. Aktive Infektionen werden derzeit 46 (plus zwölf) gezählt, das ist kreisweit der höchste Wert. Die Anzahl der Genesenen erhöhte sich um drei.

Angesichts des deutlichen Anstiegs an Neuinfektionen ist es kein Wunder, dass auch der Sieben-Tage-Inzidenzwert weiter gestiegen ist. Dieser lag am Montag für den Kreis Coesfeld bei 75,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Am Freitag hatte der Wert noch 47,6 betragen.