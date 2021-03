So verriet Beate Kluge, Leiterin Soziale Dienste im Heilig-Geist-Stift, dass sie ein fröhlicher Mensch ist und gerne feiert. Nina Wischeloh, Pressesprecherin der Stadt Dülmen, schilderte, was sie an der Extremsportart Ultra-Marathon begeistert. Ferdinand Hempelmann, Pfarrer der Seelsorgeeinheit Buldern/Hiddingsel, berichtete, dass er in seiner zweiten Wahlheimat Ötztal zusammen mit Bewohnern ein Kreuz auf einen Gipfel getragen und dort eingeweiht habe. Und Markus Michalak, Redaktionsleiter der Dülmener Zeitung, schilderte, welche überraschenden Begegnungen mit Einheimischen ihm seine Motorradtouren über den Balkan immer wieder bescheren.

Die langjährige Kommunalpolitikerin Lisa Stremlau nutzte die Gelegenheit aber auch, um mit ihren hochkarätigen Gesprächspartnern politische Fragen zu erörtern. Etwa das Thema Pflegenotstand. Hier berichtete Beate Kluge, dass es tatsächlich immer schwieriger werde, geeignetes Personal zu finden – die Bezahlung, aber auch das Prestige des Beruf könnten besser sein, gab sie zu bedenken.

Ferdinand Hempelmann wurde auf das Nein des Vatikans zur Segnung gleichgeschlechtlicher Paare angesprochen. Hier versuchte Hempelmann, Verständnis für die Sichtweise der Amtskirche zu wecken, machte aber zugleich deutlich, dass vieles im Bereich der Sexualmoral von ihr „neu gedacht und weiterentwickelt“ werden müsste.

Alle Teilnehmer waren zuvor auf Corona getestet worden, sodass man sich ganz unbefangen zum abschließenden Pressefoto aufstellen konnte.

Ausführliche Berichterstattung über den Talk mit hochkarätigen Gästen sowie die integrierte Pflanzaktion zugunsten einer Familie aus Buldern in der Montagsausgabe der DZ.