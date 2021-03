Erst drängten Bund und Land um Absagen von Präsenzgottesdiensten an Ostern, zogen diese Bitte dann jedoch zurück. Die Pfarrei St. Viktor und die Seelsorgeeinheit Buldern/Hiddingsel haben sich jetzt entschieden: Die Präsenzgottesdienste finden wie geplant statt - natürlich jeweils unter Corona-Bedingungen.

Buldern/Hiddingsel: Anmeldung ist nötig

„Wir werden die Gottesdienste, wie sie im Publicandum stehen, feiern“, betont Pfarrer Ferdinand Hempelmann mit Blick auf Buldern und Hiddingsel. Eine Anmeldung über die Pfarrbüros sei aber notwendig, maximal 50 Gottesdienstbesucher sind erlaubt.

Daneben sind an Gründonnerstag, Karfreitag, in der Osternacht sowie am Ostersonntag Live-Übertragungen aus jeweils einer Kirche geplant.

„Was wir tun können, machen wir auch“

Keine Anmeldungen sind hingegen für die Gottesdienste der Pfarrei St. Viktor zu Ostern nötig. „Es hat sich an Weihnachten gezeigt, dass der Aufwand unverhältnismäßig groß und am Ende auch nicht nötig war“, so Pfarrdechant Markus Trautmann. „Wir müssen und werden alles coronakonform abhalten. Aber was wir tun können, machen wir auch“, sagt der Seelsorger.

Pestprozession in der Osternacht findet statt

Und das bedeutet auch, dass die Dülmener Pestprozession nicht zum zweiten Mal in Folge ein Corona-Opfer wird (2020 fand sie nur digital statt). Die Teilnehmerzahlen seien bereits vor der Pandemie überschaubar gewesen, erläuterte Trautmann die Entscheidung, die in Abstimmung mit dem Ordnungsamt fiel.

„Das ist keine Massenveranstaltung mehr, seit die Prozession in die Morgenstunden verlegt wurde“, so der Pfarrer. Zudem fände alles unter freiem Himmel statt, daneben soll auf Maskenpflicht und Abstand geachtet werden.

Los geht es traditionell in der Osternacht, um 5 Uhr am Sonntagmorgen, auf dem Marktplatz.

Mehr zu dem Thema lesen Sie in der DZ-Ausgabe von Samstag.