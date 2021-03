Fünf Personen aus zwei Haushalten, Kinder unter 14 Jahren nicht mitgezählt - so lauten die Kontaktbestimmungen für die kommenden Osterfeiertage. Corona-Lockdown eben, da ist leider Abstand halten angesagt.

Für viele Familien bedeutet das: Kein Treffen im großen Kreis, oftmals kein Wiedersehen von Enkeln und Großeltern - gerade wenn die etwas weiter weg wohnen.

Einsendeschluss ist der 1. April

Für alle, die ihre Liebsten zu Ostern nicht sehen können, startet die Dülmener Zeitung daher eine Fotoaktion (wie bereits im ersten Lockdown vor einem Jahr). Grußfotos können ab sofort und bis zum 1. April, 12 Uhr, per E-Mail an die Redaktion geschickt werden. Möglichst viele Bilder werden dann in der Osterausgabe an Karfreitag, 2. April, veröffentlicht, alle in einer Online-Fotostrecke.

So kann man bei der Aktion mitmachen

Mitmachen kann jeder, der einen lieben Verwandten oder Bekannten in Dülmen grüßen will - vom besten Freund über Tante und Onkel bis hin zu den Großeltern. Einfach ein schönes Grußfoto machen und dieses an redaktion@dzonline.de senden.

Wichtig dabei: Bitte dazuschreiben, von wem das Bild ist sowie an wen die Grüße gehen (Vor- und Nachname). Gerne können auch weitere Infos mitgeschickt werden. Soll das Bild nicht online erscheinen, einfach dazu schreiben.