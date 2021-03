Was ich am Wochenende in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Die neue Corona-Verordnung des Landes liegt endlich vor - mit Folgen für Dülmen. So ist Einkaufen im Einzelhandel ab Montag nur mit Termin möglich. Die Bücherei darf hingegen weiter öffnen.

In St. Viktor sowie in der Seelsorgeeinheit Buldern/Hiddingsel finden an den Osterfeiertagen die Präsenzgottesdienste wie geplant statt, darunter auch die Pestprozession in der Osternacht. Allerdings gelten nach wie vor strenge Corona-Auflagen.

Seit dieser Woche erinnert auf dem Merfelder Friedhof eine Gedenktafel an das Schicksal von zwei Soldaten, die am 26. März 1945 nahe des Dorfes getötet worden waren und auf dem Friedhof begraben sind. Lange hieß es, die Männer kamen bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. Doch jetzt gibt es neue Erkenntnisse, auch wurde an den Gräbern eine Gedenktafel aufgestellt. Mehr dazu in der aktuellen Ausgabe.

Der nach der Geldautomatensprengung verhaftete Tatverdächtige sitzt nun in Untersuchungshaft. Dies hat der Haftrichter angeordnet. Auch zu den weiteren Tätern gibt es neue Erkenntnisse.

Heute ist Earth Hour. Um 20.30 Uhr gehen weltweit die Lichter aus, in Dülmen beispielsweise am Lüdinghauser Tor. Die Stadt ruft alle dazu auf, sich an dieser Aktion für den Klimaschutz zu beteiligen.

Um auf die steigenden Infektionszahlen sowie die Ausbreitung der Corona-Virus-Mutationen zu reagieren, verschärfen die Christophorus-Kliniken und die Klinik am Schlossgarten ihre Besuchsregeln noch einmal. Ab Montag dürfen Schnelltests von Besuchern maximal 48 Stunden alt sein.

Jan Kersen hat Spaß am Trainerjob gefunden und plant aktuell seine Karriere. Der 30-Jährige möchte gerne die B-Lizenz erwerben. Corona-bedingt wurde der Eignungstest in der Sportschule Kaiserau aber bereits vier Mal verschoben.

Termine:

Sonntag

20.15 Uhr, Jazzabend des städtischen Kulturteams mit Lutz Krajenski, Ken Norris, Arnd Geise und Hendrik Lensing, kostenloser Livestream auf der Internet-Plattform www.lokal-at-home.de

Wetter:

Erst Schauer, dann etwas Sonne, bevor ab Mittag kräftige Schauer und Graupelgewitter mit Sturmböen aufziehen, 6 bis 8 Grad. Abseits der Schauer weht frischer Westwind.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Borkener Straße zwischen Baaksquell und Hanninghof; daneben laufen Kanal- und Straßenarbeiten in der Innenstadt rund ums Rathaus