Heute ist der letzte Schultag. Zwar nicht für alle, aber für die Abschlussklassen der gymnasialen Oberstufen. Ab jetzt geht das Büffeln für die Abiturprüfungen in die letzte Phase, bevor es in etwa drei Wochen ernst wird. Und normalerweise heißt das, dass die letzte reguläre Schulwoche dafür genutzt wird, die gemeinsame Schulzeit ausgiebig zu feiern. Das ist die sogenannte Mottowoche.

Fünf Tage lang verkleiden sich die Schüler der Abschlussklassen, jeden Tag gibt es dafür ein Motto mit entsprechendem Dresscode. Den Spaß lassen sich die Schüler des Annette-von Droste-Hülshoff-Gymnasiums (AvD) und des Richard-von-Weizsäcker-Berufskollegs (RvW) auch in Corona-Zeiten nicht nehmen.

Man bleibt unter sich

„Natürlich findet die Mottowoche nicht so statt, wie in den Jahren zuvor“, berichten Alina Simberg und Pia Ross vom RvW. „Alles ist so geplant, dass ein geregeltes Maß eingehalten wird.“ Gemeint ist damit, dass es keine großen Ansammlungen der ganzen Stufe auf dem Schulhof gibt. „Wir bleiben unter uns in den Klassenräumen.“

Am AvD wurde die Mottowoche auf die Tage nach der letzten Abiklausur geschoben. „Wir haben uns zwar trotzdem einheitlich angezogen“, erzählt der 19-jährige Jan Fromme, „aber es können einfach nicht die typischen Dinge stattfinden, die sonst geplant sind.“ Damit meint er unter anderem den Abitanz, der üblicherweise auf dem Schulhof stattfindet. „Dafür sind einfach zu wenig Schüler da.“ Und auch die Corona-Regeln würden das nicht erlauben. Auch der traditionelle Abi-Gag und der Partybus müssen bis nach den Prüfungen warten.