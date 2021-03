Normalerweise finden hier Karnevalssitzungen, Konzerte oder andere Großveranstaltungen statt. Jetzt jedoch ist der Freizeitbereich des Anna-Katharinenstiftes Karthaus zur Impfstraße geworden. Rund 1150 Menschen erhalten unter den gültigen Corona-Hygiene- und Abstandsregeln hier an nur zwei Tagen ihre Injektion.

„Wir freuen uns sehr, dass wir endlich mit den Impfungen gestartet sind. So sind die Menschen mit Behinderung, die hier leben und arbeiten, besser geschützt“, sagt Michaela Konradt aus dem Leitungsteam des Stiftes. Nachdem bereits im Januar in der Pflegeeinrichtung Haus Jakob Corona-Schutzimpfungen stattgefunden haben, folgte Mitte dieser Woche der Bereich der Eingliederungshilfe.

Umplanung wegen AstraZeneca

Alle Menschen, die in Rehabilitationseinrichtungen wohnen und auch beruflich tätig sind, fallen laut Robert-Koch-Institut in die Prioritätsstufe II. Eigentlich hatte sich die Einrichtung sogar auf einen Impfstart bereits Mitte vergangener Woche vorbereitet, so eine Mitteilung. Da allerdings das ursprünglich vorgesehene AstraZeneca-Vakzin kurzfristig ausgesetzt wurde, musste umgeplant werden – anderer Wirkstoff, neue Einverständniserklärungen und neue Termine.