Am Mittwoch waren es sechs neue Fälle, am Donnerstag fünf: Die Corona-Zahlen für Dülmen steigen weiter. Da keine weitere Person genesen ist, gibt es momentan 29 aktive Infektionen in der Stadt, fünf mehr als am Vortag (Stand 25. März, 0 Uhr). Insgesamt 665 Dülmener haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Virus infiziert.

Kreisweit wurden zuletzt 30 neue Fälle bekannt. Die Anzahl der aktiven Infektionen erhöhte sich um 13 auf jetzt 221, 17 Personen haben eine Covid-19-Erkrankung wieder überstanden. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert, der zuletzt leicht gesunken war, stieg am Donnerstag auf jetzt 55,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Am Vortag hatte er noch 51,7 betragen.