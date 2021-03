Was ich am Donnerstag in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Vor dem Osterbesuch noch einen Schnelltest machen? Das geht in Dülmen und Buldern. Denn hier sind die DRK-Testzentren zum Beispiel auch am Karfreitag und -samstag geöffnet, in Buldern sogar am Ostermontag.

Kreis Coesfeld bewirbt sich als Modellregion und für Öffnungen trotz Corona. Am Mittwoch ging die Bewerbung raus, über die das Land noch bis Ostern entscheiden will. „Die Öffnungen im Rahmen des Modellprojektes würden eine wichtige Perspektive für zahlreiche Branchen wie beispielsweise den Einzelhandel, die Gastronomie und die Kultur, bieten“, ist sich Landrat Dr. Schulze Pellengahr sicher.

Einen ziemlichen Sprung haben jetzt die Corona-Zahlen in Dülmen gemacht: Gleich sechs neue Fälle meldet der Kreis. Erfreulicher ist hingegen die Entwicklung beim Sieben-Tage-Inzidenzwert.

Keine Reue zeigte am Mittwoch ein Dülmener vor Gericht. Der Mann war angeklagt, im Sommer 2020 seinen Nachbarn mit einem Messer im Hausflur angriffen zu haben.

Eigentlich sollten die Fahrradhändler in guter Stimmung sein - denn mit Beginn des kalendarischen Frühlings startet auch die Radsaison. Doch Corona trübt die Gemüter. Stockende Produktionen führen zu Lieferengpässen und auch ein erneuter Lockdown droht. Die Händler sind frustriert. Mehr dazu in der aktuellen Ausgabe.

Die ehemalige Bürgermeisterin Lisa Stremlau hat für Freitag vier Gäste eingeladen. Auf der Plattform lokal-at-home erfahren Zuschauer per Livestream Interessantes über die Gäste, außerdem gibt es eine Pflanzaktion mit Versteigerung.

Licht aus für den Klimaschutz: Die Stadt Dülmen ist erneut bei der Earth Hour am Samstag mit dabei. Nicht nur am Lüdinghauser Tor gehen dann die Lichter aus, und zwar ab 20.30 Uhr für eine Stunde.

Der Sport wartet auf die neue Corona-Verordnung. Fest steht aber bereits, dass die Fitness-Studios weiter nicht aufmachen werden und nur Online-Training anbieten können. Trotzdem starten in einigen Clubs im April neue Angebote für die Sportler.

Wetter:

Zuerst viele Wolken und einzelne Schauer, am Nachmittag kommt bei 12 bis 14 Grad vermehrt die Sonne hervor. Der Wind weht überwiegend schwach aus West bis Südwest.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Borkener Straße zwischen Baaksquell und Hanninghof; daneben laufen Kanal- und Straßenarbeiten in der Innenstadt rund ums Rathaus