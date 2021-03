Eigentlich sieht sich der 41-Jährige, der am 15. Juni letzten Jahres seinem Nachbarn mit einem Kartoffelmesser in den Brustbereich gestochen hatte, als Opfer und nicht als Täter.

Dennoch verurteilte ihn Strafrichter Marc Büning zu einem Jahr auf Bewährung. Drei Jahre lang muss sich der Beschuldigte nun straffrei führen und zudem 150 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. Sollte der Dülmener gegen diese Auflagen verstoßen, muss er seine Haftstrafe doch noch antreten. Bereits zweimal war der Mann zuvor wegen Körperverletzung verurteilt worden, zuletzt im Jahre 2013. Das aktuelle Urteil ist hingegen noch nicht rechtskräftig.

Opfer wieder genesen

Der Dülmener, der bei dem Handgemenge im Hausflur selbst schwer verletzt wurde, hat eine andere Erinnerung an den Morgen im Juni. Er habe dem Mieter aus dem Obergeschoss „doch nur einmal in seine fette Wampe gepikst“, sagte er aus. Alle anderen Stichverletzungen müsse sich das Opfer selbst beigebracht haben. Und auch dieser eine Stich sei reine Notwehr gewesen. Dem Opfer geht es wieder gut, seine Verletzung war zwar an einer gefährlichen Stelle, hatte aber keine gravierenden Auswirkungen.