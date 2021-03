Die Stadt Dülmen nimmt erneut an der weltweit größten Aktion für mehr Klima- und Umweltschutz teil: Die „Earth Hour“ findet am kommenden Samstag, 27. März, statt. Um 20.30 Uhr gehen in vielen Städten und Gemeinden für eine Stunde die Lichter aus, um ein globales Zeichen für den Klimaschutz und einen lebendigen Planeten zu setzen - so auch in Dülmen.

„Die Aktion dauert zwar nur 60 Minuten, aber sie wirkt weit über diese Stunde hinaus. Sie regt zum Nachdenken, Diskutieren und Mitmachen an“, sagt Reinhild Kluthe, Leiterin der Stabsstelle Umwelt- und Klimaschutz der Stadt Dülmen.

Seit 2009 beteiligt sich Dülmen an der Aktion. Diesmal wird in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken die Beleuchtung des Lüdinghauser Tores abgeschaltet - die Verkehrssicherheit bleibe natürlich weiter gewährleistet, betont die Verwaltung.

Kirchen und Handel sind mit dabei

Mitmachen werden auch die evangelische Kirche und die Gemeinde St. Viktor. Christus- und Viktorkirche bleiben daher während der Earth Hour dunkel.

Daneben ist der lokale Einzelhandel mit von der Partie: Silberblick, die Bäckerei Grote und die Pizzeria Bei Mem beteiligen sich an der Aktion. Auch die Dülmener sind von der Stadt eingeladen, mitzumachen und ebenfalls ein Zeichen zu setzen. Infos finden sich online .