Die beiden Corona-Testzentren des DRK in Dülmen und Buldern werden auch an einigen der kommenden Feiertage geöffnet sein. „Vielfach besteht der Wunsch, an Ostern nahe Angehörige im Rahmen der Coronaauflagen zu besuchen“, erläutert Christoph Schlütermann, Vorstand des DRK-Kreisverbandes. „Daher haben wir insbesondere am Karfreitag an fast allen Standorten unsere Teststraßen für einige Stunden geöffnet.“

Das sind die Öffnungszeiten in Dülmen und Buldern

In Dülmen ist das Testzentrum im DRK-Haus an der August-Schlüter-Straße am Karfreitag von 13 bis 18 Uhr geöffnet, am Karsamstag dann von 9 bis 14 Uhr.

Das Testzentrum in Buldern (DRK-Heim an der Clemensstraße) öffnet an Karfreitag von 10 bis 13 Uhr sowie am Karsamstag von 9 bis 13 Uhr. Zusätzlich ist es, als einziges Testzentrum im Kreis Coesfeld, am Ostermontag in der Zeit von 10 bis 12 Uhr geöffnet.

Test nur mit Online-Anmeldung

Was Schlütermann betont: „Auch an diesen Tagen ist zwingend eine vorherige Registrierung über unsere Onlineseite notwendig.“ Nach der ersten Verordnung kann sich jeder Bürger mehrfach in der Woche kostenlos per Schnelltest testen lassen.