Das müssen Sie wissen:

Mit dem unbekümmerten Bummel durch Dülmens Läden ist es bald vorbei. In der kommenden Woche heißt es nicht nur bei Alexander Terlau von Bücher Sievert Rückkehr zu Click and Collect, das heißt dem Bestell- und Abholservice. Grund sind die neuen Corona-Verordnungen.

Keine Präsenzgottesdienste zu Ostern: Die Evangelische Gemeinde in Dülmen hat am Dienstag auf die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz reagiert. Jetzt soll es digitale Angebote geben. Die katholischen Gemeinden warten derweil auf Signale vom Bistum.

Die Anwohner der Merfelder Straße ärgern sich. Seit Monaten wird Bauschutt auf einer Fläche in ihrer Nachbarschaft abgeladen - obwohl die dazugehörige Baustelle sich mehrere hundert Meter weit weg befindet. Dagegen wollen sie sich wehren.

Es war eine Entscheidung gegen die Kirchenleitung: Im Interview erinnert sich Cläre Hillermann an die Gründung von donum vitae vor über 20 Jahren. Die Beratungsstelle, die Frauen und Paaren nicht nur in Schwangerschaftskonflikten hilft, verzichtet zum runden Geburtstag in der Pandemie auf eine Feier. Mehr über 20 Jahre donum vitae lesen Sie in der DZ-Ausgabe von Mittwoch.

Leicht nach unten ging es am Dienstag für den Inzidenzwert im Kreis Coesfeld, der nun bei 59,8 liegt. Elf Neuinfektionen zählte das Kreisgesundheitsamt, davon zwei in Dülmen.

Wetter:

Heute Vormittag kann es noch wolkig sein, es bleibt aber trocken. Bei 12 und 14 Grad setzt sich später die Sonne durch. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südwest.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Borkener Straße zwischen Baaksquell und Hanninghof; daneben laufen Kanal- und Straßenarbeiten in der Innenstadt rund ums Rathaus