Dülmen. Die Beratungsstelle donum vitae ist in diesem Jahr 20 Jahr alt. Gefeiert wird in der Pandemie nicht. Aber im Gespräch mit der DZ erinnern sich Beraterinnen, Vorstandsmitglieder und Gründungsmitglied Cläre Hillermann an die Anfänge und die Entwicklung.

Von Claudia Marcy