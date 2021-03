Finden zu Ostern Gottesdienste in den Dülmener Kirchen statt? Schließlich appellieren Bund und Länder an alle Glaubensgemeinschaften, an den kommenden Feiertagen keine Präsenzgottesdienste abzuhalten. Zumindest die Evangelische Gemeinde in Dülmen hat die Eingangsfrage für sich jetzt mit „Nein“ beantwortet.

Am Dienstagmorgen habe man sich bereits zusammengesetzt, berichtet Pfarrer Gerd Oevermann. „Das, was man in den Medien gehört hat, war ja eindeutig. Und wir können uns auch nicht vorstellen, dass unsere Landeskirche da etwas entgegenzusetzen hat.“ Ähnlich habe das auch der Superintendent gesehen, mit dem man Rücksprache hielt.

Digitale Angebote an den Feiertagen

Das Ergebnis der Beratungen: Präsenzgottesdienste finden nicht statt, stattdessen gibt es digitale Angebote. Nämlich an Gründonnerstag ein Abendmahl über Zoom, an Karfreitag einen Gottesdienst im Livestream und an Ostersonntag soll eine Gottesdienst-Aufzeichung veröffentlicht werden.

Katholische Gemeinden warten auf Infos vom Bistum

In den katholischen Gemeinden wartet man derweil noch auf Nachricht vom Generalvikariat des Bistums Münster. Der Generalvikar habe sich am Morgen gemeldet, momentan würden Abstimmungen auf Bundes- und Landesebene laufen, berichtet Anja Ruffer vom Pfarrbüro St. Viktor. In den nächsten Tagen soll es weitere Informationen geben.

„Im Moment halten wir an der bisherigen Gottesdienstordnung fest“, betont Ruffer. Auch in Heilig Kreuz und der Seelsorgeeinheit Buldern/Hiddingsel liefen am Dienstag erst einmal die Anmeldungen für die Ostergottesdienste weiter. In Heilig Kreuz tagte zudem am Dienstagabend der Pfarreirat.