Elf neue Corona-Fälle im Kreis, davon zwei in Dülmen: Diese Zahlen veröffentlichte am Dienstag das Kreis-Gesundheitsamt. Während kreisweit die Anzahl der aktiven Fälle um vier auf jetzt 194 sank, bleibt es in Dülmen bei 18 aktiven Infektionen. Zwei weitere Personen haben hier eine Covid-19-Erkrankung überstanden.

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Kreis Coesfeld sank am Dienstag leicht, er liegt nun bei 59,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Am Vortag hatte er noch 60,3 betragen.