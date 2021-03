Der Brunnen stammt vermutlich aus dem zweiten Jahrhundert nach Christus - ist also stolze 1800 Jahre alt. Dendrochronologische Untersuchungen (Holzaltersbestimmung) sollen hier Klarheit schaffen.

Die Fachleute gehen von diesem Alter aus, weil die Fundstücke, die ebenfalls entdeckt wurden, auf die Römische Kaiserzeit datiert werden können, erläutert Dr. Christoph Grünewald, Leiter der Außenstelle Münster der LWL-Archäologie für Westfalen. Unter der Fachaufsicht des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) finden die Grabungen im Dülmener Außenbereich statt.

Aus Sicht der Experten handelt es sich in Dülmen um eine „sehr spannende Grabung“. Warum? „Weil wir aus dieser Zeit ziemlich wenig Funde haben“, so Grünewald. Die Funde werfen „ein neues Licht auf die Zeit der Römischen Kaiserzeit in der Region“.

Ausführliche Berichterstattung in der Dienstagsausgabe der DZ