Nicht freiwillig, sondern weil die Beschränkungen eine Rückkehr zum ganz normalen Tournee- und Vorstellungsbetrieb nicht zulassen.

Unter dem Radar

„Ein bisschen sind wir bei den Dülmenern in Vergessenheit geraten“, sagt Angela Kaselowsky vom Zirkus. Es kommen viel seltener als früher Menschen vorbei, die mit Tierfutter-Spenden wie Heu, Möhren oder Kraftfutter aushelfen, erzählt sie. Jetzt, wo es bald wärmer ist, kann der Zirkus auch wieder für kleine Aufführungen im Freien etwa für den Kindergeburtstag oder im Altenheim gebucht werden. Auch der Streichelzoo ist geöffnet. Schließlich können auch die großen Zoologischen Gärten inzwischen wieder Besucher empfangen.

Paten gesucht

Und eine schöne Neuigkeit gibt es auch: Im Zirkus sind zwei kleine Ziegenbabys zur Welt gekommen. Im Normalfall, so erzählt Angela Kaselowsky, wird ein Tierbaby im Zirkus in der Manege getauft. Das geschehe üblicherweise im Anschluss an die Show. Es werde ein Pate aus dem Publikum bestimmt, der den Namen für das Tier auswählt und die Patenschaft übernimmt. Solche Paten sucht die Zirkusfamilie auch jetzt in Dülmen. Wer gerne dabei sein möchte, wenn die kleinen Ziegen ihre Namen bekommen, solle sich einfach melden, bittet Angela Kaselowsky.

Telefonisch ist der Circus Fantastico für Terminabsprachen zum Beispiel für die Patenschaft, Spenden, Streichelzoo-Besuche oder den Gartendünger erreichbar unter der Handynummer 0157/809655995.