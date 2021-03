Vermutlich in der Nacht zu Freitag versuchten unbekannte Täter, einen Zigarettenautomaten am Stockhover Weg in Dülmen mit einem Sprengsatz zu öffnen. Allerdings ohne Erfolg, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Automat, der sich auf der Rückseite der Gaststätte „Zur alten Eiche“ befindet, wurde bei dem Versuch jedoch erheblich beschädigt.

Der Knall der Explosion war von Anwohnern gehört und gemeldet worden, berichtet die Polizei. Jedoch sei man zunächst von einem Böller in einem gegenüber aufgestellten Altkleider-Container ausgegangen, sodass der Sachverhalt erst am Freitagabend in Gänze bekannt geworden sei.

Hinweise an die Polizei in Dülmen unter Tel. 02594/7930.