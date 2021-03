Das müssen Sie wissen:

Um kurz vor 12 Uhr läuteten am Sonntag die Glocken von St. Viktor. Am Löwendenkmal hatten sich rund 70 Menschen versammelt, um an die laut Bürgermeister Carsten Hövekamp „dunkelste Stunde in der langen Geschichte Dülmens“ zu erinnern.

2006/2007 feierte die Evangelische Gemeinde 150-jähriges Jubiläum. Während der Feiern wurde ein Kreativworkshop von Fritz Pietz, angeboten. Sabrina Rustige vom städtischen Kulturteam erinnert in der DZ an die Entstehung des blauen Mosaik-Fisches.

Die Bezirksliga-Fußballer der TSG Dülmen bekommen im Sommer Verstärkung. Torhüter Simon Kraß, aktuell in der U19 des 1. FC Gievenbeck aktiv, kehrt an den Grenzweg zurück, wo er das Fußballspielen in früher Jugend begann.

Wetter:

Morgens und vormittags neblig-trüb und zeitweise geringer Regen. Später nur selten etwas Sonnenschein. 8 bis 9 Grad bei schwachem Wind aus West bis Nordwest.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Borkener Straße zwischen Baaksquell und Hanninghof; daneben laufen Kanal- und Straßenarbeiten in der Innenstadt rund ums Rathaus