Am 21. und 22. März 1945 hatten alliierte Bomber rund 92 Prozent der Innenstadt völlig zerstört, etwa 200 Bürger fanden in diesen wütenden Angriffen den Tod. „Das waren zum größten Teil unbewaffnete Zivilisten“, erklärte Dr. Michael Stiels-Glenn in einer kurzen Ansprache.

Die Friedensfreunde Dülmen, die Linke und die Grünen hatten zur Gedenkstunde angesichts des 76. Jahrestags dieser verheerenden Bombenangriffe eingeladen.

Teilnehmer

Gekommen waren aber auch Vertreter allerübrigen Ratsfraktionen, Ex-Bürgermeister#in Lisa Stremlau und Bürgermeister Carsten Hövekamp. Natürlich auch Pfarrdechant Markus Trautmann, der an das Schicksal der Menschen erinnerte, welche damals im ausgebombten Dülmen ums Überleben kämpfen mussten.

Zeitzeugen

Hövekamp berichtete, dass nach einer so langen Zeit Menschen, welche über die Schrecken des Zweiten Weltkrieges aus eigener Erfahrung noch berichten könnten, immer seltener würden. Aber auch mit Blick auf aktuelle Kriege aus religiösen oder ideologischen Gründen, die für uns kaum nachvollziehbar seien, sei es so wichtig, sich an das Grauen der NS-Diktatur, die unendliches Leid über ganz Europa gebracht hatte, und an deren grauenvolles Ende, einschließlich der fürchterlichen Bombenangriffe auf Deutschland, zu erinnern.

Schweigeminute

Nach einer gemeinsamen Schweigeminute spielte Klaus Stegemann eine besinnliche Melodie auf der akustischen Gitarre. Im stillen Gedenken nahmen nach der Veranstaltung viele Teilnehmer die Gelegenheit wahr, eine Blume oder eine Kerze zum Gedenken an die Todesopfer abzulegen.