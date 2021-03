Das Corona-Virus hat am Freitag einen Dülmener neu erwischt, 15 Dülmener sind dem Kreisgesundheitsamt derzeit als infiziert gemeldet. Insgesamt haben sich in Dülmen seit Ausbruch der Pandemie 634 Menschen angesteckt.

Der Inzidenzwert, also die Zahl der Menschen, die sich unter 100.000 in sieben Tagen anstecken, ist erneut leicht gestiegen, und liegt nunmehr bei 53,9. Im Kreis Coesfeld sind seit Ausbruch der Pandemie 79 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus verstorben, 14 davon in Dülmen. Am Freitag starb im Kreisgebiet niemand daran oder damit.

Von den 4112 insgesamt im Kreisgebiet erkrankten Menschen sind 3860 wieder gesundet. Dülmen liegt bei den Infizierten an zweiter Stelle, am meisten Menschen haben sich in Coesfeld infiziert (785).