Fünf Autos und ein Trecker befanden sich in der Bauerschaft Börnste. Zwei weitere Autos in der Stolbergstraße bzw. im Hasselweg. In einem Großteil der Fälle wurden die Unbekannten nicht fündig. In einem Fall in Börnste wurden Zigaretten gestohlen. Am Hasselweg stahlen die Unbekannten eine Dokumentenmappe. Diese konnte später auf dem Gelände der Paul-Gerhard-Grundschule aufgefunden werden.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.