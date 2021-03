Hiddingsel. Der gerade Strich ist seine Sache nicht. Den geraden Strich, die akkurate Linie, „suchen Sie hier vergebens“, warnt Bernhard Schlafke all jene vor, die sich seine Bilder-Ausstellung in Hiddingsel ansehen. Im Dorfladen sowie in der Bäckerei Dornhege stellt der Maler ab Montag, 22. März, Arbeiten aus.

Von Claudia Marcy