Dülmen. Mit Fahrradtourismus kennt Stefan Bücker sich aus. Seit 2012 organisiert er nachhaltige Reisen zur griechischen Halbinsel Peloponnes. In Zukunft will er für Dülmener da sein, die sich individuell beraten lassen möchten. Dabei kann es durchs Münsterland, ins Ruhrgebiet oder auch in die italienischen Alpen gehen.

Von Markus Michalak