Jetzt wird noch mit dem VRR verhandelt

Dülmen sucht Anschluss an den Verkehrsverbund Rhein Ruhr - um einen Tarifwechsel an der Grenze zu Haltern in Sythen vermeiden zu können, und es den Pendlern in Richtung Recklinghausen leichter zu machen. Und das nicht erst seit gestern. „Da haben wir wirklich seit zehn Jahren für gekämpft, und es waren zähe Verhandlungen mit den Verbänden. Aber jetzt sind wir fast am Ziel“, freut sich Willi Wessels, CDU-Fraktionsvorsitzender im Dülmener Stadtrat.

Einführung noch in diesem Jahr?

Wenn die letzten noch anstehenden Verhandlungen mit dem VRR gelingen, könnte für Einzelfahrer der e-Tarif schon in 2021 eingeführt werden. „Etwas länger wird es dauern, auch Monatstickets hinzubekommen. Aber ich bin jetzt optimistisch: Das bekommen wir hin“, glaubt Wessels. Er dankt ausdrücklich Kreisdirektor Dr. Linus Tepe für dessen Engagement in den Verhandlungen. In Kürze sollen Bahnreisende aus Dülmen in dem entsprechenden Tarif Tickets ganz ohne Anschlussticket buchen können.