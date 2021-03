Blindgänger-Alarm in Dülmen. Das ist nichts Außergewöhnliches und trotzdem jedes Mal wieder aufregend. Dieses Mal war das Gebiet rund um den Bahnhof betroffen. Im Zuge der dortigen Bauarbeiten kam es zu dem Fund eines Objektes, das durchaus eine Weltkriegsbombe hätte sein können. Am Mittwochmittag dann die Entwarnung: keine Bombe - sondern nur ein alter Stahlschachtdeckel.

Vorsorge getroffen

Viele verschiedene Einrichtungen hätten im Falle einer Bombenentschärfung evakuiert werden müssen. Beispielsweise zwei Schulen, die in direkter Nachbarschaft des Bahnhofs liegen. Die Stadt hatte vorab mit dem Annette-Gymnasium und dem Berufskolleg geklärt, dass die Schüler heute früher hätten nach Hause gehen können. „Sie könnten auch noch den Bahnhof erreichen, um mit dem Zug nach Hause zu fahren“, erklärte Stadtsprecherin Stefanie Kannacher.

Auch die Eltern des DRK-Kindergartens, der gegenüber des Bahnhofsgeländes liegt, waren informiert und hätten ihre Kinder rechtzeitig vor der Evakuierung abgeholt. Ebenfalls nah am Bahnhof liegt die Hauptfeuerwehrwache. Die Einsatzleitung war am Mittwoch vorsorglich in die Wache nach Buldern umgezogen. Auch das Arbeitsamt sowie der Penny- und der Raiffeisenmarkt hätten evakuiert werden müssen.