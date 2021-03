Das Kreisgesundheitsamt meldete am Mittwoch 46 Personen, die sich nachweislich neu mit dem Virus angesteckt haben. Der größte Anstieg ist in Billerbeck zu verzeichnen, dort erhöhte sich die Zahl um 14. Insgesamt sind damit 24 Billerbecker aktuell erkrankt. Das ist die zweithöchste Zahl im Kreisgebiet.Coesfeld und Lüdinghausen haben 25 aktuelle Fälle.

An vierter Stelle in der Statistik des Kreises ist Dülmen zu finden mit aktuell 16 an Corona Erkrankten. Das ist eine Person mehr als am Vortag. Insgesamt hat es in Dülmen zwei Neuinfektionen gegeben. Der Inzidenzwert für den Kreis Coesfeld hat sich damit auf 52,1 erhöht. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie vor einem Jahr 640 Dülmener mit dem Coronavirus infiziert. 611 Menschen sind wieder gesundet, 13 Dülmener sind verstorben.