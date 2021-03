Das müssen Sie wissen:

Ein vermeintlicher Blindgänger entpuppte sich am Mittwoch als alter Stahlschachtdeckel. Zuvor wurden Vorkehrungen getroffen, um im Falle einer Bombenentschärfung Anwohner und Einrichtungen rund um den Bahnhof evakuieren zu können.

Der Zweckverband Mobilität Münsterland (ZVM) hat grünes Licht für den Anschluss an den Verkehrsverbund Rhein Ruhr gegeben. Grund dafür, ist einen Tarifwechsel an der Grenze zu Haltern in Sythen vermeiden zu können. Die CDU-Fraktion hatte die Aufnahme Dülmens in den Tarifkragen auch auf Kreisebene beantragt. Jetzt meldet sich Willi Wessels, Fraktionsvorsitzender im Dülmener Stadtrat, zu Wort.

Die Wirtschaftsförderung wirbt aktuell für eine Image-Kampagne, die es Unternehmen leichter machen will, ihren qualifizierten Nachwuchs für die Stadt der Wildpferde zu begeistern. „Hey Dülmen“ heißt sie und ist online und in einem gedruckten Flyer zu sehen, den die Stadt an alle Dülmener Unternehmen geschickt hat.

Rolli-Tennisspieler Thomas Lewe ist sauer: Trotz 100 Prozent Schwerbehinderung und einem COPD-Attest muss er auf die Corona-Schutzimpfung warten. „Wenn ich im Pflegeheim wäre, wäre ich schon geimpft. So aber werde ich abgeschoben."

Wetter:

Anfangs stark bewölkt, später setzt sich kurzzeitig die Sonne durch. Am Nachmittag kann es regnen. Höchsttemperaturen: 5 oder 6 Grad. Der Wind weht schwach aus West.

Verkehr:

Der Kreis Coesfeld blitzt heute auf der L580 und L600 in Dülmen.

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Borkener Straße zwischen Baaksquell und Hanninghof; daneben laufen Kanal- und Straßenarbeiten in der Innenstadt rund ums Rathaus