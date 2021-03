Die Elektromobilität erfährt einen immer größeren Zuwachs. Auch in Dülmen werden immer mehr elektrisch angetriebene Autos und Fahrzeuge mit Hybridantrieb zugelassen. Wer sich mit der Anschaffung eines elektrisch betriebenen Fahrzeugs auseinandersetzt, stellt sich häufig die Frage, wie das Fahrzeug zu Hause geladen werden kann.

Komfortabel: Die Wallbox

Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, von denen die eigene Wallbox sicherlich die komfortabelste und sicherste Art darstellt, ein E-Auto wieder mit einer angemessenen Geschwindigkeit aufzuladen. Über entsprechende und förderfähige Wallboxen kann man sich im Handel und bei der KfW informieren. Bei Fragen hinsichtlich der technischen und örtlichen Anforderungen hilft der eigene Elektroinstallateur in Zusammenarbeit mit dem technischen Bereich der Stadtwerke Dülmen GmbH.

Um den Kauf und Anschluss einer Wallbox zu fördern, bietet die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) einen Zuschuss für Ladesäulen an privat genutzten und nur privat zugänglichen Stellplätzen von Wohngebäuden in Höhe von maximal 900 Euro pro Ladepunkt an. Folgende Bereiche werden gefördert: Kauf einer Ladestation (z.B. Wallbox), Kosten für Installationsarbeiten zum Einbau und Anschluss der Ladestation, Kosten für ein Energiemanagement-System, um die Ladestation zu steuern.

Voraussetzungen für Zuschuss

Die Installation einer Wallbox berechtigt jedoch nicht automatisch zur Förderung. Um einen Zuschuss zu erhalten, müssen ein paar Voraussetzungen erfüllt sein. So wird die finanzielle Förderung nur Privatpersonen gewährt. Die Ladeleistung je Ladepunkt darf maximal nur elf kW betragen. Darüber hinaus ist die ausschließliche Nutzung von erneuerbaren Energien für die Ladestation zwingend vorgeschrieben.

Hier können Besitzer einer eigenen Photovoltaik-Anlage den erzeugten Strom direkt nutzen oder den nötigen Energiebedarf mit Ökostrom abdecken. Hiermit erfüllt man nicht nur die Berechtigung für den Zuschuss, sondern leistet auch einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz.

Mehr Infos dazu gibt es auf der Homepage der KfW-Bankengruppe oder auf der Seite der Stadtwerke Dülmen .