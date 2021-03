Eigentlich sollte es am 22. März wieder losgehen mit dem gemeinsamen Storchengang durch das Wassertretbecken des Restaurants Waldfrieden in Börnste.

Jetzt verhindert die Corona-Pandemie den Saisonstart. „Wir verschieben den Termin auf den 12. April um 15 Uhr. Außerdem planen wir mit großer Zuversicht und Freude die offizielle Eröffnung eines neuen Wassertretbeckens in unserem zukünftigen Kneipp-Garten an der Nordlandwehr am 29. Mai", so die Vorsitzende Christa Lambeck.