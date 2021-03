Dülmen. Schlummert am Bahnhof in Dülmen eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg im Boden? Die Öffnung des Verdachtspunktes am Bahnhof hat am Mittwochmorgen begonnen und nahm einige Stunden in Anspruch. Um 13.10 Uhr die erlösende Nachricht: Keine Bombe gefunden.

Von Markus Michalak