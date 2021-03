Im Rahmen einer routinemäßigen Überprüfung im Zusammenhang mit den Baumaßnahmen am Bahnhof ist im Bereich Bahnhofstraße/Eisenbahnstraße ein Blindgänger-Verdachtspunkt festgestellt worden. Sollte sich der Verdacht bestätigen, wird frühestens ab 14 Uhr im Radius von 250 bis 500 Metern evakuiert werden.

Verdacht in der Tiefe

Das städtische Ordnungsamt, Polizei, Feuerwehr, DRK, THW, DLRG, der Baubetriebshof, die Deutsche Bahn und weitere beteiligte Stellen haben sich auf den (möglichen) Einsatz vorbereitet und sind in Bereitschaft. Eine Fachfirma im Auftrag des zuständigen Kampfmittelbeseitigungsdienstes der Bezirksregierung Arnsberg wird am Morgen damit beginnen, den in 3,5 Metern Tiefe liegenden Verdachtspunkt freizulegen.

Evakuierung vorbereitet

Sollte sich der Verdacht bestätigen, werden Teams des städtischen Ordnungsamtes von Haus zu Haus gehen und die betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner informieren, dass sie ihre Häuser und Wohnungen verlassen müssen.

Schulen und Kindergärten

Die Stadt hat mit dem Annette-Gymnasium und dem Berufskolleg vorab geklärt, dass die Schüler heute früher nach Hause gehen. "Sie könnten auch noch den Bahnhof erreichen, um mit dem Zug nach Hause zu fahren", erklärt Stadtsprecherin Stefanie Kannacher. Auch die Eltern des DRK-Kindergartens, der gegenüber des Bahnhofsgeländes liegt, sind informiert und holen ihre Kinder rechtzeitig vor der Evakuierung ab.

Einsatzleitung in Buldern

Die Feuerwache in der August-Schlüter-Straße liegt im größeren der zwei Radien. Vorsorglich ist die Einsatzleitung für heute in die Wache Buldern umgezogen. Das Impfzentrum ist in keinem Fall von der Evakuierung betroffen und kann den Betrieb regulär fortführen. Im Bedarsfsfall evakuiert würden hingegen der Penny-Discounter im Baumschulenweg sowie der dortige Raiffeisenmarkt.

Anlaufstelle am CBG und Bürgertelefon

Eine Anlaufstelle für Menschen, die im Falle einer Evakuierung nicht bei Familie oder Freunden unterkommen können, wird in der Aula bzw. Mensa des Clemens-Brentano-Gymnasiums, An der Kreuzkirche 7, eingerichtet. Auch ist am 17. März ab 12 Uhr ein Bürgertelefon unter der Nummer 02594 12-777 freigeschaltet. Hier können Betroffene Unterstützung anfordern, wenn sie allein nicht in der Lage sind, ihr Haus aus eigener Kraft zu verlassen.

Die Stadt Dülmen wird hier über den jeweils aktuellen Stand informieren.

Eine Übersicht der potenziellen Evakuierungsbereiche finden Sie hier .

www.duelmen.de