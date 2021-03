Seit Anfang der Woche sind die weiterführenden Schulen auch in Dülmen wieder in den Präsenzunterricht eingestiegen. Die Organisation des Schulalltags ist aus der ersten Welle schon sehr gut eingeübt: Hände waschen, Wegekonzept beachten, Maske tragen. Und natürlich werden sämtliche Oberflächen täglich nach dem Unterricht gründlich desinfiziert.

"So wenig nahe wie möglich"

Es gibt Pausenregeln, die dafür sorgen, dass sich die Schüler nicht alle gleichzeitig in Schulfluren und auf Schulhöfen tummeln. Ziel der Bemühungen: Lehrer und Schüler sollen sich so wenig nahe wie irgend möglich kommen. Bis zu den Osterferien soll es an allen Schulen möglich sein, Schnelltests durchzuführen, um den Klassenunterricht noch sicherer zu machen. Die Landesregierung hat zugesagt, dass jeder Schüler bis Ostern getestet werden kann.