Daher besteht in Dülmen schon lange der Wunsch, in den VRR aufgenommen zu werden. Der ist nun nah an die Realtität gerückt: Die Verbandsversammlung des Zweckverbands Mobilität Münsterland (ZVM) hat den Antrag des Kreises Coesfeld positiv beschieden.

e-Tarif noch dieses Jahr

Danach finanziert der ZVM nun bis zu 70.000 Euro der Einnahmeverluste pro Jahr bis maximal Ende 2023. Die restlichen Einnahmeverluste (rund 180.000 Euro) wären von der Stadt Dülmen zu tragen. Es besteht die Hoffnung, dass bis dahin der e-Tarif auch für Abo-Kunden eingeführt ist. Dieser macht dann ein grenzenloses Reisen möglich. Für Gelegenheitskunden soll der e-Tarif 2021 an den Start gehen.

Bahn wird noch attraktiver

Dülmens Bürgermeister Carsten Hövekamp: „Für unsere Stadt ist das ein hervorragendes Ergebnis. Mit dem Neubau des Bahnhofs fördern wir den Zugang zur klimafreundlichen Mobilität. Die Zugehörigkeit zum VRR wäre für uns ein zentraler Schritt und würde die Attraktivität der Bahnnutzung deutlich steigern.“