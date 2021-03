Das müssen Sie wissen:

Die mögliche Evakuierung im Zusammenhang mit dem Blindgänger-Verdachtspunkt am Bahnhof wird am Mittwoch, 17. März nicht vor 14 Uhr beginnen. Ob dort eine Fliegerbombe im Erdreich liegt, wird am heutigen Mittwoch festgestellt. Sollte sich der Verdacht bestätigen, müsste je nach Bombentyp im Radius von 250 bis 500 Meter evakuiert werden.

Seit Anfang der Woche sind die weiterführenden Schulen auch in Dülmen wieder in den Präsenzunterricht eingestiegen. Die Organisation des Schulalltags ist aus der ersten Welle schon sehr gut eingeübt.

Am Samstag geht die Dülmener Cocktail-Nacht in die zweite Runde. Wie beim letzten Mal können Cocktails telefonisch bestellt werden, die dann live im Studio von Shaketime gemixt und geliefert werden. Vorbestellt werden kann bereits bis Freitag um 18 Uhr, danach geht es wieder am Samstag ab 18.

Trikotwerbung bei den Fußballern unterliegt klaren Vorgaben. Die Vereine müssen sich beim Kreisvorsitzenden Willy Westphal die Genehmigung für ihre Sponsoren einholen. Der hat klare Vorgaben: Bei Rotlicht gehen bei ihm die Warnlampen an.

Wetter:

Heute Sonne und Wolken im Wechsel, dazu einzelne Graupelschauer. Temperaturen bei 7 bis 8 Grad, dazu mäßiger Wind aus nördlichen Richtungen.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Borkener Straße zwischen Baaksquell und Hanninghof; daneben laufen Kanal- und Straßenarbeiten in der Innenstadt rund ums Rathaus