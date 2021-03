Osterkerzen für guten Zweck

Dülmen. Wie in den vergangenen Jahren haben einige Mitglieder des Kirchenchors der Gemeinde Heilig Kreuz wieder Haus-Osterkerzen gestaltet. Diese können ab Montag, 22. März kontaktlos in der Heilig-Kreuz-Kirche erworben werden. Der Preis pro Kerze beträgt sieben Euro (Möglichst den Betrag passend mitbringen). Für Besucher der Gottesdienste stehen die Kerzen bereits nach den heiligen Messen am 20. und 21. März bereit.

Von DZ