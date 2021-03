Am Montag befuhr ein 39-jähriger Dülmener gegen 14.55 Uhr die B 474 in Richtung Coesfeld. In Höhe der Kreisstraße 48 verlor er aus einem medizinischem Grund die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Leitplanke. Der Fahrzeugführer wurde von zwei Ersthelfern aus seinem Auto geborgen und erstversorgt. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht und sein Auto abgeschleppt. Für die Bergung des verunfallten Autos wurde die B474 im Bereich der Umgehungsstraße bei Lette kurzfristig gesperrt und der Fahrzeugverkehr umgeleitet.