Im Rahmen einer routenmäßigen Überprüfung im Zusammenhang mit den Baumaßnahmen am Bahnhof ist im Bereich Bahnhofstraße/Eisenbahnstraße ein Blindgänger-Verdachtspunkt festgestellt worden.

Ob dort wirklich eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg im Erdreich liegt, wird am Mittwoch, 17. März, festgestellt. Sollte sich der Verdacht bestätigen, müsste ab Mittag im Radius von 250 bis 500 Metern evakuiert werden. Ein genauerer Zeitpunkt kann vorab leider nicht benannt werden.

In Alarmbereitschaft

Das städtische Ordnungsamt, Polizei, Feuerwehr, DRK, THW, DLRG, der Baubetriebshof, die Deutsche Bahn und weitere beteiligte Stellen haben sich auf den (möglichen) Einsatz vorbereitet und sind in Bereitschaft. Eine Fachfirma im Auftrag des zuständigen Kampfmittelbeseitigungsdienstes der Bezirksregierung Arnsberg wird am Morgen damit beginnen, den in 3,5 Metern Tiefe liegenden Verdachtspunkt freizulegen.

Evakuierung vorbereitet

Sollte sich der Verdacht bestätigen, werden Teams des städtischen Ordnungsamtes von Haus zu Haus gehen und die betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner informieren, dass sie ihre Häuser und Wohnungen verlassen müssen. Pendlerinnen und Pendler sollten sich darauf einstellen, dass im Falle einer Evakuierung auch der Bahnverkehr unterbrochen werden muss und der Bahnhof Dülmen nicht mehr erreichbar ist. Sie sollten, soweit möglich, an diesem Tag ein anderes Verkehrsmittel nutzen.

Anlaufstelle

Eine Anlaufstelle für Menschen, die im Falle einer Evakuierung nicht bei Familie oder Freunden unterkommen können, wird eingerichtet. Auch wird es ein Bürgertelefon geben, über das Betroffene Unterstützung anfordern können, wenn sie allein nicht in der Lage sind, ihr Haus zu verlassen. Nähere Informationen dazu folgen.

Aktuelle Infos

Die Stadt Dülmen wird auf ihrer Internetseite www.duelmen.de über den aktuellen Stand informieren, ebenso die Freiwillige Feuerwehr Dülmen über ihren Facebook- und Instagram-Kanal.