Die CDU bricht bei beiden Landtagswahlen ein, die SPD verliert in Baden-Württemberg. In Rheinland-Pfalz hält sie ihr Ergebnis. Die Grünen legen in beiden Bundesländern zu, die Liberalen können im Ländle punkten bleiben in Rheinland-Pfalz mit 5,5 Prozent an der regierung beteiligt Welche Bedeutung hat das für die Bundestagswahl? Das wollte die DZ von den Lokalpolitikern wissen.

Markus Brambrink (CDU) nimmt den Wahlabend sportlich: „Auch, wenn es für uns keinen Grund zum Feiern gab: Die Bundestagswahl ist für die CDU noch lange nicht verloren.“ Es komme jetzt aber darauf an, dass die sogenannte Masken-Affäre um Prämiengelder an CDU-Abgeordnete endgültig beendet sei.

Simon Peletz sieht die SPD mit ihren traditionell sozialen Themen im Aufwind: „Wir haben in beiden Bundesländern am Ende mehr geholt, als die Umfragen hergaben. Und ich konnte mich seit langer zeit als Genosse mal wieder über einen Wahlabend freuen.“

Florian Kübber (Grüne) freut sich über das positive Abschneiden seiner Partei bei beiden Wahlen. „Es zeigt, dass wir als die Partei verstanden werden, die sich für Umwelt uns Klimaschutz einsetzt. Und das völlig zurecht. Das wird uns bei der Bundestagswahl helfen.“

Christian Wohlgemuth (FDP) sieht die Liberalen durch die Wahlergebnisse gestärkt. „Das ist ein gutes Omen für die Bundestagswahl“, resümiert er. Grundsätzlich habe der Wähler die zweifelhafte Politik der GroKo auf Bundesebene eindeutig abgestraft.