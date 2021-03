Von Oktober 1970 bis Juni 1992 war Woolworth schon einmal in Dülmen ansässig, damals an der Münsterstraße. Nach fast 30 Jahren kehrt das Unternehmen nun zurück, wie Diana Schönfeld (Referentin Unternehmenskommunikation) jetzt auf DZ-Anfrage bestätigte: „Es ist richtig, dass Woolworth nach Dülmen zurückkehren möchte. Wir befinden uns bereits in den letzten Zügen der Mietvertragsverhandlung.“

Bald mehr Details

Sobald der Vertrag Ende März oder Anfang April geschlossen ist, kann die Sprecherin weitere Details wie den Standort mitteilen. Fest steht aber schon jetzt: „Für den neuen Standort suchen wir rund 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit.“

Grund für den damaligen Weggang aus Dülmen war die Lage an der Münsterstraße, Ecke Nonnengasse, wo sich heute der Parkplatz befindet. Trotz des Expansionskurses hatte sich 1992 in Dülmen keine andere Option angeboten, so das Unternehmen damals.