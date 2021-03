Großeinsatz für Schulpersonal

Zusätzlich konnten an dem Wochenende 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der besonderen Jugendhilfeeinrichtungen, Hebammen sowie einige Personen, die in der Kindertagespflege tätig sind, geimpft werden. Dies teilte am Montag der Kreis Coesfeld mit.

Unmittelbar nach dieser Entscheidung des Landes hatte der Kreis Coesfeld die entsprechenden Schulleitungen und Träger der Kindertageseinrichtungen informiert und die dortige Impfbereitschaft abgefragt.

Weitere Termine an kommenden Wochenenden

Die Impfungen nahm das ärztliche Personal der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) vor. An den zwei folgenden Wochenenden erhält weiteres Personal aus den genannten Bildungseinrichtungen im Richard-von-Weizsäcker Berufskolleg ihre Schutzimpfung. Aufgrund der hohen Impfbereitschaft können sich die Erzieherinnen und Erzieher sowie Lehrerinnen und Lehrer in Grund-und Förderschulen, denen noch kein Termin für eine Impfung durch das mobile Impfteam im Richard-von-Weizsäcker Berufskolleg zugesagt wurde, mit den bereits zugesandten Codes nun auch einen Termin im Impfzentrum des Kreises Coesfeld am „Gecko“ buchen.

Ab der nächsten Woche beginnen dann auch Impfungen in verschiedenen Eingliederungseinrichtungen.